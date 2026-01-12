Maxi rogo della Torre dei Moro, pm chiede 12 condanne fino a 8 anni

MILANO, 12 GEN - La pm di Milano Marina Petruzzella ha chiesto 12 condanne a pene che vanno da 3 anni e 6 mesi fino ad 8 anni di reclusione nel processo con al centro il rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco a Milano il 29 agosto del 2021, trasformandosi in una "torcia" ma per fortuna senza causare vittime, anche perché in molti in quel periodo erano ancora fuori città per le vacanze. In particolare, la pm, nel processo per disastro colposo davanti alla giudice Amelia Managò della sesta sezione penale, ha chiesto 8 anni per Teodoro Martinez Lopez, legale rappresentante della società spagnola Alucoil, che produsse quei pannelli del rivestimento "a vela" della Torre che, per l'accusa, si incendiarono rapidamente perché "altamente infiammabili". Richiesta di 8 anni anche per Ettore Zambonini, legale rappresentante dell'omonima azienda, che si occupò dei lavori delle "vele" della facciata, e per Giordano Cantori, "responsabile commerciale" dei "pannelli Larson del produttore spagnolo". Cinque anni sono stati chiesti, poi, per Stefania Grunzweig, amministratrice della Polo srl, "venditrice delle unità immobiliari realizzate", e anche per Alberto Moro, che si occupò "dell'acquisizione clienti per la vendita" degli appartamenti. Il processo proseguirà il 19 gennaio.