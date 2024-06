Maxi rogo della Torre dei Moro a Milano, in 13 a processo

MILANO, 14 GIU - Per il maxi incendio della Torre dei Moro a Milano, grattacielo di 18 piani che prese fuoco il 29 agosto 2021, senza vittime, sono stati mandati a processo 13 imputati, tra cui i responsabili delle società che hanno costruito l'edificio e committenti e dell'azienda spagnola che ha prodotto i pannelli Larson. Pannelli usati nelle facciate "a vela" e che, stando alle indagini della pm Marina Petruzzella, erano "altamente infiammabili". Lo ha deciso la gup Ileana Ramundo, che ha fissato l'inizio del processo per disastro colposo per il 30 settembre.