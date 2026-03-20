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Maxi rogo della Torre dei Moro, 9 condanne fino a 3 anni

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MILANO, 20 MAR - Il Tribunale di Milano ha condannato 9 imputati a pene comprese tra gli 8 mesi e i 3 anni nel processo per disastro colposo con al centro il rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco a Milano il 29 agosto 2021, trasformandosi in una "torcia" senza causare vittime. In particolare, è stato condannato a 3 anni Teodoro Martinez Lopez, legale rappresentante della società spagnola Alucoil, che produsse quei pannelli del rivestimento "a vela" della Torre che, per l'accusa, si incendiarono rapidamente perché "altamente infiammabili". Assolti, invece, 3 imputati. La Procura aveva chiesto 12 condanne fino ad 8 anni.

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