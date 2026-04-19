Maxi incendio nel Torinese, domani chiusa una scuola dell'infanzia

TORINO, 19 APR - "Le prime rilevazioni dell'Arpa non indicano uno scenario preoccupante, ma in via precauzionale domani mattina la scuola dell'infanzia Aleramo rimarrà chiusa". Così sui social il sindaco di Beinasco, Daniel Cannati, dopo il grande incendio che ha coinvolto una ditta di trasporti nel comune del Torinese. "Questo perché - prosegue - a causa del fenomeno dell'inversione termica, i dati sulla qualità dell'aria potrebbero peggiorare nelle ore più fredde. Le rilevazioni sono state effettuate nei luoghi più sensibili, in particolare attorno alle scuole e alla casa di riposo, e non hanno evidenziato concentrazioni dannose". Inoltre, aggiunge il primo cittadino, "le famiglie residenti negli appartamenti sfollati potranno rientrare a casa questa sera alle ore 20. Ringrazio ognuno di loro per la pazienza e il senso civico dimostrato. Rimane valido, almeno per le prossime ore, l'invito a tenere chiuse le finestre, in via precauzionale".