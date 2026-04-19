Maxi incendio in un capannone nel Torinese, evacuate alcune case

TORINO, 19 APR - Un incendio è divampato all'interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco, nel Torinese. La colonna di fumo è visibile da grande distanza. Sul posto stanno intervenendo sette squadre del comando dei vigili del fuoco di Torino, che stanno lavorando per contenere le fiamme ed escludere la presenza di persone coinvolte. È inoltre in corso l'evacuazione, a scopo precauzionale, di alcuni edifici residenziali nelle immediate vicinanze.