Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Maxi incendio in un capannone nel Torinese, evacuate alcune case

AA

TORINO, 19 APR - Un incendio è divampato all'interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco, nel Torinese. La colonna di fumo è visibile da grande distanza. Sul posto stanno intervenendo sette squadre del comando dei vigili del fuoco di Torino, che stanno lavorando per contenere le fiamme ed escludere la presenza di persone coinvolte. È inoltre in corso l'evacuazione, a scopo precauzionale, di alcuni edifici residenziali nelle immediate vicinanze.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario