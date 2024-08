Maxi incendio a Terracina, evacuate 10 abitazioni

TERRACINA, 12 AGO - Ieri sera molto tardi i carabinieri della Stazione di Terracina, in provincia di Latina, sono intervenuti nelle località periferiche di San Silviano e Campolungo, costituite da macchia mediterranea, dove, per cause ancora in fase di accertamento, si è sviluppato un vasto incendio, alimentato dal vento, che ha compromesso la sicurezza di circa 50 residenti locali, rendendo necessario il loro allontanamento temporaneo. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile locale e la polizia municipale, nonché il personale del nucleo forestale di Gaeta e del commissariato di polizia di Terracina. All'esito dei sopralluoghi tecnici svolti dai dei vigili del fuoco, è stata valutata la necessità di evacuare 10 abitazioni ubicate nella parte più alta della località San Silviano, per complessive 29 persone, cui è stata garantita, a cura del Comune di Terracina, una soluzione alloggiativa presso una struttura alberghiera, nonchè mediante posti letto da campo sistemati presso il palazzetto dello sport di Terracina.