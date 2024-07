Maxi-frana vicino Livigno, turisti portati in salvo coi battelli

LIVIGNO, 19 LUG - Un maxi smottamento, dopo un violento temporale oggi pomeriggio, sulla strada che da Livigno conduce al tunnel del Gallo, collegamento con la Svizzera. Diversi gli automobilisti e i motociclisti, in prevalenza turisti, bloccati dentro il tunnel e nelle vicinanze della galleria. In tanti vengono, in queste ore, spostati dai luoghi della frana con un battello pneumatico dei vigili del fuoco attraverso la diga artificiale di Livigno. Al momento non si segnalano persone ferite o decedute. Sono al lavoro decine di pompieri e operai di imprese edili con escavatori per liberare l'arteria dalle migliaia di metri cubi di ghiaia e terra scivolati a valle dalle pendici della montagna. Sul posto a coordinare gli interventi il sindaco Remo Galli e i carabinieri.