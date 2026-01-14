Maxi controllo di carabinieri e gdf in zona stazione Termini

ROMA, 14 GEN - È in corso un'ampia operazione di controllo straordinario del territorio nelle aree adiacenti allo scalo ferroviario di Roma Termini, dove sabato sera sono avvenute due aggressioni. L'intervento, coordinato dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma, mira a contrastare i fenomeni di microcriminalità diffusa e a garantire una maggiore cornice di sicurezza urbana in uno dei principali snodi della Capitale, in linea con le direttive del prefetto Lamberto Giannini, condivise in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In campo reparti d'eccellenza, elicotteri e unità cinofile. All'operazione stanno partecipando anche militari della Guardia di finanza di Roma. Le attività si stanno concentrando in piazza dei Cinquecento, con particolare attenzione all'area dei portici e al quadrilatero compreso tra via Giolitti, via Cavour, via Massimo D'Azeglio e via Amendola. I militari stanno procedendo all'identificazione di persone e al controllo della posizione sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari, avvalendosi della stretta collaborazione dell'Ufficio immigrazione della questura. Contestualmente, il personale specializzato del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) sta eseguendo verifiche amministrative negli esercizi pubblici della zona per accertare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la regolarità delle posizioni lavorative. Lungo le principali arterie stradali che circondano la stazione sono inoltre attivi numerosi posti di controllo alla circolazione stradale.