Maxi causa civile Mediaset e Berlusconi contro Corona il 21 settembre

MILANO, 06 FEB - È stata fissata per il 21 settembre, davanti al Tribunale civile di Milano, la prima udienza della maxi causa civile contro Fabrizio Corona intentata dal gruppo Mediaset, da Pier Silvio e Marina Berlusconi, da Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui, con una richiesta danni reputazionali e patrimoniali, per una "campagna di odio" e diffamazione con una "violenza verbale inaudita", da 160 milioni di euro in totale. L'atto di citazione per il procedimento civile è stato notificato a Corona e alla sua società Atena. Gli eventuali risarcimenti di quelle "azioni civili" in serie saranno destinati, ha spiegato ieri il gruppo di Cologno Monzese, "alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo". I tempi di questo genere di cause civili ovviamente non sono rapidi e prevedono date di rinvio, anche a distanza di mesi, per il deposito di memorie e contromemorie, oltre alla possibilità di sentire testimoni. Mediaset, tra l'altro, mano a mano, da quanto si è saputo, sta integrando, con le varie contestazioni segnalate quasi quotidianamente, la denuncia per diffamazione presentata già alla Procura di Milano.

MILANO

