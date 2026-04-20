Matteo Renzi in scena nei panni di Barack Obama

ROMA, 20 APR - Matteo Renzi veste i panni di Barack Obama sul palco del Teatro Parioli Costanzo di Roma interpreta il 44/o Presidente degli Stati Uniti per l'ultima messa in scena della stagione de La Storia a Processo©, il format ideato e curato da a Elisa Greco. In scena lunedì 27 novembre il 'processo' a Barack Obama Colpevole o Innocente? vedrà nel ruolo di Michelle Obama Paola Severino, già ministra della Giustizia. Il processo si svolgerà sul palco attraverso un dibattimento in cui le ragioni di Accusa e Difesa si scontreranno facendo emergere le contraddizioni tra l'ideologia e la realtà dell'azione politica del protagonista, con le parti che si sfideranno a colpi di interventi rigorosamente a braccio, coinvolgendo il pubblico ora verso l'adesione alla condanna, ora all'assoluzione. Guidati dal Presidente della Corte Giovanni Salvi, già procuratore generale della Cassazione, si sfideranno il Pubblico Ministero Luisa De Renzis, sostituto procuratore generale della Cassazione, e l'avvocato difensore Maurizio Bellacosa, avvocato penalista e professore di Diritto Penale della Luiss Guido Carli. Le tesi a confronto saranno rispettivamente avvalorate dai testimoni: per l'accusa saranno sul palco Giorgio Dell'Arti, giornalista e direttore di Anteprima, e Gerardo Greco, giornalista e volto de La7, mentre la difesa sarà affidata alle testimonianze di Gregory Alegi, giornalista e professore di Storia e Politica degli USA alla Luiss e Antonio Di Bella, storico volto dell'informazione Rai. Starà invece al pubblico esprimere con una propria votazione il verdetto a cui si aggiungerà la giuria social composta dagli studenti dell'Università Luiss.