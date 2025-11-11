Giornale di Brescia
Mattarella visita mostra dell'Ansa su Falcone e Borsellino

Vienna - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Polo delle Nazioni Unite visita la mostra fotografica "L'eredità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", oggi 11 novembre 2025. (Foto di Paolo Giandotti - Ufficio Stampa per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
AA

VIENNA, 11 NOV - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la mostra fotografica dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino allestita nel polo Onu di Vienna che si occupa di lotta al crimine transnazionale e di contrasto alla droga. L'esposizione è composta da istantanee private donate dalle due famiglie e dall'archivio dell'Ansa. Accompagnato dal presidente austriaco Van der Bellen, il capo dello Stato si è soffermato sui vari pannelli all'ingresso della struttura. Il percorso è stato illustrato ai due presidenti dall'amministratore delegato dell'Ansa, Stefano De Alessandri. Tra le tante fotografie storiche ce ne è anche una che ritrae Mattarella con Falcone. "Ho avuto il privilegio di conoscerli e sovente frequentarli", ha commentato poco dopo il presidente durante il suo intervento in aula.

Argomenti
VIENNA

