Mattarella visita mostra dell'Ansa su Falcone e Borsellino

VIENNA, 11 NOV - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la mostra fotografica dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino allestita nel polo Onu di Vienna che si occupa di lotta al crimine transnazionale e di contrasto alla droga. L'esposizione è composta da istantanee private donate dalle due famiglie e dall'archivio dell'Ansa. Accompagnato dal presidente austriaco Van der Bellen, il capo dello Stato si è soffermato sui vari pannelli all'ingresso della struttura. Il percorso è stato illustrato ai due presidenti dall'amministratore delegato dell'Ansa, Stefano De Alessandri. Tra le tante fotografie storiche ce ne è anche una che ritrae Mattarella con Falcone. "Ho avuto il privilegio di conoscerli e sovente frequentarli", ha commentato poco dopo il presidente durante il suo intervento in aula.