Mattarella, valori olimpici ispirino relazioni fra Paesi

MILANO, 05 FEB - Il motto olimpico 'Citius, altius, fortius, communiter', ovvero più veloce, più in alto, più forte, insieme dovrebbe regolare i rapporti internazionali, secondo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Quelle parole non sono soltanto un programma sportivo: dovrebbero essere, sono, un programma cui dovrebbero ispirarsi tutti i governi del mondo nelle relazioni tra di loro" ha detto il Capo dello Stato nel suo indirizzo di saluto alla cena di saluto offerta dalla presidente del Cio Kristy Coventry.