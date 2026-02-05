Giornale di Brescia
Mattarella, valori olimpici ispirino relazioni fra Paesi

MILANO, 05 FEB - Il motto olimpico 'Citius, altius, fortius, communiter', ovvero più veloce, più in alto, più forte, insieme dovrebbe regolare i rapporti internazionali, secondo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Quelle parole non sono soltanto un programma sportivo: dovrebbero essere, sono, un programma cui dovrebbero ispirarsi tutti i governi del mondo nelle relazioni tra di loro" ha detto il Capo dello Stato nel suo indirizzo di saluto alla cena di saluto offerta dalla presidente del Cio Kristy Coventry.

MILANO

