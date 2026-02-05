Mattarella, valori olimpici ispirino relazioni fra Paesi
MILANO, 05 FEB - Il motto olimpico 'Citius, altius, fortius, communiter', ovvero più veloce, più in alto, più forte, insieme dovrebbe regolare i rapporti internazionali, secondo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Quelle parole non sono soltanto un programma sportivo: dovrebbero essere, sono, un programma cui dovrebbero ispirarsi tutti i governi del mondo nelle relazioni tra di loro" ha detto il Capo dello Stato nel suo indirizzo di saluto alla cena di saluto offerta dalla presidente del Cio Kristy Coventry.
