Mattarella, urgentissimo definire nuovo patto Ue d'asilo

NICOSIA, 26 FEB - "Abbiamo parlato molto di migrazioni: abbiamo il dovere e la possibilità come Unione di assumere come compito di trasformare un fenomeno disordinato e tumultuoso, ora nelle mani dei trafficanti, in un arrivo ordinato e legale. E' urgentissimo definire un nuovo patto d'immigrazione e d'asilo e stringere intese con i Paesi di origine e transito". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando da Cipro.