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Italia e Estero

Mattarella, tocca all'Europa saper dire di No

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SALAMANCA, 19 MAR - "L'ordine internazionale è, per sua natura, dinamico, nuovi protagonisti si affacciano, nuove sfide si presentano. Cosa può fare l'Europa a fronte della recessione del modello cooperativo multilaterale nella gestione dei rapporti tra gli Stati? Accettare che esso venga soppiantato da una visione contrattualistica fondata sulla competizione? Tocca all'Europa saper dire di no". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lectio magistralis all'università di Salamanca. Accade oggi, ha tra l'altro detto, che - in opposizione a quanto si afferma necessario per l'ordinata vita delle singole comunità nazionali - si assista alla delegittimazione delle Corti Internazionali e dei loro giudici, negando il valore del diritto internazionale, rimuovendo la storica scelta di civiltà di predisporre autorità preposte a verificarne il rispetto e a sanzionarne le violazioni".

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