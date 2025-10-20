Giornale di Brescia
Mattarella,su sfide esistenziali nessun cedimento permesso

epa12468273 Belgian Prime Minister Bart De Wever (R) welcomes Italy's President Sergio Mattarella (L) prior to their meeting at the Prime Minister's residence in Brussels, Belgium, 20 October 2025. EPA/ERIC LALMAND / POOL
epa12468273 Belgian Prime Minister Bart De Wever (R) welcomes Italy's President Sergio Mattarella (L) prior to their meeting at the Prime Minister's residence in Brussels, Belgium, 20 October 2025. EPA/ERIC LALMAND / POOL
BRUXELLES, 20 OTT - "Oggi le Istituzioni Europee si confrontano con sfide esistenziali. Regno del Belgio e Repubblica Italiana, forti dei loro valori e della loro storia democratica, possono sostenere l'Unione Europea in una fase storica in cui sfide globali vogliono porre in discussione principi fondanti della nostra stessa Unione e della convivenza pacifica tra i popoli. Non possiamo permetterci cedimenti". Lo ha detto il presidente della Repubblica nel brindisi alla cena di Stato in Belgio.

BRUXELLES

