Mattarella su nazionale Basket, miseri atti inciviltà razzista

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di consegna del Premio Burgio (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
ROMA, 15 SET - Avete parlato di "commenti sgradevoli", vi "ringrazio per l'undestatement forse dovuti a questo salone, forse avreste voluto usare termini più forti e più severi e l'avrei fatto anche io. Queste misere manifestazioni di inciviltà non turbano ma anzi segnalano importanza dell'inclusione, dello stare insieme". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando la Nazionale femminile di pallacanestro vincitrice della medaglia di bronzo agli ultimi campionati europei e la Nazionale maschile under 20 vincitrice della medaglia d'oro ai campionati europei e riferendosi ad una serie di commenti razzisti contro la nazionale italiana durante gli ultimi europei.

