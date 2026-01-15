Giornale di Brescia
Mattarella, stampa antidoto contro abusi poteri pubblici e privati

ROMA, 15 GEN - "Il giornalismo libero è antidoto contro abusi, manipolazioni ad opera di poteri pubblici e privati, contro opacità e menzogne, consentendo la possibilità di formarsi un'opinione indipendente, basata su rigorosa rappresentazione dei fatti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i partecipanti al Seminario di Venezia per la stampa britannica

ROMA

