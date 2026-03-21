Mattarella, sfida Ia è opportunità da governare per valorizzare competenze

FIRENZE, 21 MAR - "La sfida rappresentata dal dilagare dell'applicazione dell'intelligenza artificiale ai diversi ambiti costituisce un'opportunità da governare nell'ottica della valorizzazione delle competenze affinché il mercato del lavoro sappia essere sempre più dinamico e innovativo. A giocare un ruolo sempre più significativo per l'avvenire del Paese è il capitale umano, forza trainante di ogni società". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al convegno a Firenze della Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro 'Il lavoro, la passione del fare. Dalla bottega del Rinascimento all'Intelligenza artificiale', come reso noto dagli stessi organizzatori. "L'attenzione che il convegno intende porre sul danno subito dalla collettività per la difficoltà di mettere a frutto tante energie giovanili utilmente formate è preziosa - così prosegue il messaggio del Capo dello Stato -. Non è tema che riguarda soltanto i giovani che espatriano alla ricerca di una vita migliore, ma sfida per tutte le istituzioni e il mondo dell'economia, che rischiano di apparire impari rispetto alle esigenze di sviluppo della nostra comunità".