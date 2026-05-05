Mattarella, serve intesa tra istituzioni e settore cinematografico

ROMA, 05 MAG - "Il cinema deve continuare il suo cammino perché è il nostro cammino. Oggi la comunità del cinema manifesta una diffusa preoccupazione per il futuro. A questo riguardo, ho ricevuto - e letto con vero interesse - un documento delle associazioni del settore cinema e audiovisivo. Sono certo - anche dopo aver ascoltato le parole del ministro Giuli - che si riuscirà a trovare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello". "Condivido la considerazione che sarebbe improprio trattare il tema del futuro dell'audiovisivo come una mera richiesta di sostegni. Occorre dialogo, confronto aperto, senza pregiudiziali. Di fronte a difficoltà - ha sottolineato Mattarella - l'intesa tra le istituzioni e le componenti del settore può essere un moltiplicatore di risorse e di energie". "Auguro a tutti voi, e anche ai vostri colleghi che non sono qui oggi, a tutto il cinema insomma, di andare avanti, di avere audacia, di sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti", ha nfine concluso il presidente della Repubblica.