Mattarella, senza regole condivise il mondo torna alle barbarie
AA
ROMA, 22 GEN - "Non si cancellino le regole condivise" altrimenti il mondo torna alle "barbarie". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i vincitori del concorso per Segretari di Legazione - Corso Boris Biancheri Chiappori. "Si tratta di evitare che questo percorso di regole condivise prenda una repentina strada verso la barbarie", ha aggounto. Ai giovani diplomatici il capo dello Stato ha ricordato di avere sempre come orientamento "la Costituzione".
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti