Mattarella, senza regole condivise il mondo torna alle barbarie

ROMA, 22 GEN - "Non si cancellino le regole condivise" altrimenti il mondo torna alle "barbarie". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i vincitori del concorso per Segretari di Legazione - Corso Boris Biancheri Chiappori. "Si tratta di evitare che questo percorso di regole condivise prenda una repentina strada verso la barbarie", ha aggounto. Ai giovani diplomatici il capo dello Stato ha ricordato di avere sempre come orientamento "la Costituzione".