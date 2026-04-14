Mattarella, se i potenti usassero autoironia eviterebbero imbarazzi

ROMA, 14 APR - "Se i potenti della terra usassero un pò di autoironia, anche in piccole dosi, il mondo ne trarrebbe giovamento e loro eviterebbero difficoltà e motivi di imbarazzo". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione di studenti delle scuole di giornalismo.