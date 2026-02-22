Giornale di Brescia
Mattarella, sacrificio di Attanasio è un patrimonio vivo della memoria collettiva

ROMA, 22 FEB - "L'iniziativa per commemorare il quinto anniversario della cruenta scomparsa dell'Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere Scelto Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo richiama a riaffermare, con profonda commozione, la più sentita vicinanza della Repubblica ai familiari delle vittime e all'intera comunità. Nel drammatico scenario di crisi che ancora funesta la Repubblica Democratica del Congo, il ricordo dell'Ambasciatore Attanasio e della sua missione resta quanto mai esemplare". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Sindaco del Comune di Limbiate, Antonio Domenico Romeo e alla famiglia dell'Ambasciatore Luca Attanasio. "La sua dedizione incarna i nobili ideali dell'Italia repubblicana che guarda al continente africano con spirito di cooperazione e sentimenti di umanità. Il valore dell'impegno quotidiano dei servitori della Repubblica Italiana che, con coraggio e senso del dovere, operano in territori segnati da instabilità e pericoli, si ripropone nella figura di Luca Attanasio e di quanti erano con lui. Le manifestazioni promosse dal Comune di Limbiate rappresentano - si legge ancora nel messaggio - un giusto tributo a chi è caduto nell'adempimento del dovere. Nell'esprimere gratitudine agli organizzatori e a quanti sono oggi presenti, sono certo che il sacrificio dell'Ambasciatore Attanasio e di chi lo accompagnava rimarrà patrimonio vivo della memoria collettiva di ciascuno".

Argomenti
ROMA

