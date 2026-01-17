Giornale di Brescia
Mattarella, rimuovere gli squilibri territoriali è essenziale per la coesione

ROMA, 17 GEN - "L'Aquila si presenta come espressione di quelle aree interne che nel nostro Paese a pieno titolo rivendicano il loro ruolo essenziale allo sviluppo del Paese. L'innovazione è necessaria e ineludibile. Le nuove frontiere della tecnologia devono aiutarci a rendere più commessi e più vivibili i luoghi più lontani. In questo cambiamento d'epoca la distinzione tra centro e periferia si dissolve velocemente. I luoghi di centralità si moltiplicano: ciò che resta di periferico sono invece le esclusioni, le marginalità, gli squilibri territoriali. Contrastarli e rimuoverli è compito essenziale per rafforzare la coesione e dunque l'unità dell'Italia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione dell'Aquila capitale italiana della cultura 2026.

ROMA

