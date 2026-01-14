Giornale di Brescia
Mattarella ricorda Valeria Fedeli, in lei alto senso delle Istituzioni

ROMA, 14 GEN - "Il suo lungo impegno sindacale e politico, con costante attenzione ai traguardi di parità tra donna e uomo è stato sempre caratterizzato da passione civile, capacità di dialogo e alto senso delle istituzioni, testimoniati anche da Ministro dell'Istruzione e da Vicepresidente del Senato". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando Valeria Fedeli.

