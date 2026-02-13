Giornale di Brescia
Italia e Estero

Mattarella riceve i partecipanti al Festival di Sanremo con Conti e Pausini

ROMA, 13 FEB - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale i partecipanti della 76° edizione del Festival di Sanremo, accompagnati dal conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, e dalla co-conduttrice Laura Pausini. Dopo l'intervento del conduttore e direttore artistico del Festival, Carlo Conti, il presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. Lo si legge in una nota del Quirinale.

