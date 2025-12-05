Mattarella,Repubblica grata ai volontari,preziosa la loro azione

ROMA, 05 DIC - "Ogni giorno milioni di persone offrono, volontariamente, un inestimabile contributo alla comunità. Una dedizione che si accentua nel corso delle crisi umanitarie, ambientali e climatiche, che si concretizza nelle piccole e generose azioni quotidiane di prossimità. Quella del volontariato è una forza spontanea a servizio della persona, una risorsa che si affianca alle istituzioni preposte al soccorso e alla ricostruzione, conferendo maggiore efficacia alla loro attività. Lo stesso raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile - ci ricordano le Nazioni Unite - richiede l'apporto dei volontari per sconfiggere la povertà, la fame, le disuguaglianze e per promuovere la pace. L'odierna edizione della Giornata del Volontariato, dal tema "Ogni contributo conta", assume particolare rilievo, aprendo l'Anno internazionale istituito dall'ONU per sottolinearne l'importanza e la necessità di integrare questo prezioso patrimonio di iniziative e valori nelle politiche dirette all'attuazione dell'Agenda 2030. La Repubblica è grata ai volontari e alle loro organizzazioni per la preziosa azione di solidarietà che svolgono". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato per lo Sviluppo Economico e Sociale.