Mattarella, rammarico per esclusione dai mondiali, riavviare una fase di ripresa

ROMA, 12 MAG - "Concludo con una nota che non posso evitare: non posso non esprimere un sentimento di rammarico per il fatto che il nostro calcio gioca trofei importanti, ma dentro i confini nazionali. Chi ha la mia età ha avuto il privilegio di aver visto mondiali e europei, ma oggi attraversa una pausa insolitamente e inspiegabilmente lunga. La partita di domani può dare il segno di una fase di ripresa e riavvio del nostro calcio. Lo spettacolo servirà a molti, soprattutto ai più giovani, di innamorarsi sempre più del calcio". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia di calcio Freccia Rossa 2025/2026.