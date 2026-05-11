Mattarella, questa generazione di giovani ha passione

MILANO, 11 MAG - "La passione questa generazione ce l'ha, anche più di quelle precedenti". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dialogando con Renzo Piano davanti agli studenti del Politecnico di Milano. "È piena di valori positivi e a me piace molto - ha aggiunto -, poi devono riversare tutto questo in una strada che è la loro strada nuova. Noi possiamo trasmettere valori di convivenza non modelli di comportamento". In loro "c'è una grande capacità di creatività e questo ispira fiducia, complimenti ragazzi", ha concluso.