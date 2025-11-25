Giornale di Brescia
Mattarella, province non stiano nel limbo, serve intervenire

ROMA, 25 NOV - "Le province non possono essere destinate a un eterno limbo, sono parte della Repubblica". Lo ha detto il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla Cerimonia di apertura dell'Assemblea generale delle Province italiane (UPI). "Ci sono interrogativi che è necessario superare con organici interventi legislativi", ha aggiunto. "Avete posto il futuro al centro del messaggio: è necessario farlo. Un'attenzione rivolta solo al momento contingente indebolisce visione e progettualita basandosi su una perenne condizione di mediocrità che produce forti limitazioni di efficacia. Le province hanno tittolo per pensare il futuro sono un'istituzione riconosciuta dai cittadini. Il sistema delle autonomie è un edificio armonioso", ha aggiunto.

