Mattarella, profondo cordoglio dell'Italia per la tragedia Crans-Montana

ROMA, 01 GEN - "Ho appreso con profonda tristezza la notizia dell'esplosione nella località sciistica di Crans-Montana e delle sue tragiche conseguenze. Rivolgo un commosso pensiero alle famiglie delle numerose vittime e il sincero augurio di pronto ristabilimento ai feriti. In questa triste circostanza, desidero far giungere a Lei, signor Presidente, le espressioni di profondo cordoglio e della partecipe vicinanza della Repubblica Italiana e mie personali". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente svizzero Guy Parmelin.

ROMA

