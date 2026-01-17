Giornale di Brescia
Mattarella, preoccupazione per il ritorno di strategie predatorie

ROMA, 17 GEN - "L'immenso valore della cultura risalta ancor di più in questo periodo storico che ci porta molteplici motivi di preoccupazione, dove strategie predatorie sono riapparse con il loro carico di morte e devastazione. La cultura è strumento principe di dialogo e quindi di pace". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione dell'Aquila capitale italiana della cultura 2026.

