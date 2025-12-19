Giornale di Brescia
Mattarella, povertà, retribuzioni e lavoro delle donne problemi annosi

ROMA, 19 DIC - A dati "rassicuranti" per l'economia, "e alle potenzialità che esprimono, si affiancano problemi e questioni aperte. Non si può ignorare la condizione di oltre cinque milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione degli auguri alle Alte cariche dello Stato al Quirinale. "Se l'occupazione degli over 50 ha raggiunto livelli alti, il lavoro delle donne è ancora sotto la media europea e l'occupazione dei giovani si registra insufficiente. Abbiamo il problema, annoso e pesante, del valore reale delle retribuzioni. Soprattutto, non da ora, di quelle di primo ingresso nel mondo del lavoro", ha aggiunto.

