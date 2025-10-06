Giornale di Brescia
Mattarella, pace responsabilità collettiva da non evadere

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di inaugurazione del progetto di espansione del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
ROMA, 06 OTT - Osserviamo "numerosi conflitti armati che affliggono popoli e aree anche a noi vicine, e che pensavamo di avere da tempo riposto negli angoli della nostra memoria collettiva. A ottanta anni dalla fondazione delle Nazioni Unite, l'aspirazione universale alla pace deve tornare a essere obiettivo urgente e condiviso dell'intera comunità internazionale. È una responsabilità collettiva dalla quale non possiamo evadere". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della XII Conferenza Italia America Latina e Caraibi

ROMA

