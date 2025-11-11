Giornale di Brescia
Mattarella, Onu cornice fondamentale per sfide globali

Apertura della Conferenza nazionale sulle dipendenze, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e i presidenti del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana, Roma 7 novembre 2025. ANSA/Filippo Attili - Uff stampa Palazzo Chigi + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK
VIENNA, 11 NOV - Le Nazioni Unite "sono state protagoniste di progressi decisivi, dalla decolonizzazione al sostegno allo sviluppo sociale ed economico di miliardi di persone, dagli interventi per il mantenimento della pace alla difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Oggi l'ONU continua a essere la cornice di riferimento fondamentale per affrontare sfide che travalicano i confini nazionali: la promozione di una agenda condivisa per la preservazione del nostro pianeta, le sfide poste dall'intelligenza artificiale, la tutela della salute globale, solo per citarne alcune". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando alle Nazioni Unite di Vienna.

