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Italia e Estero

Mattarella, Nato essenziale per garantire l'equilibrio del mondo

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ROMA, 10 APR - Bisogna "recuperare lo spirito del 2000 (quando ci fu l'ingresso dei paesi dell'est nella NATO e nell'Ue ndr) di "coraggio creativo". Il rapporto transatlantico deve rimanere saldo. La NATO è essenziale per garantire l'equilibrio del sistema mondiale. Ed è utile a entrambi le sponde". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei colloqui avuti oggi a Praga con i presidenti di Camera e Senato della repubblica Ceca.

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