Mattarella, Marcinelle è monito per la storia del lavoro

MARCINELLE, 21 OTT - "Vi sono riconoscente per questo pellegrinaggio insieme. Il ricordo della tragedia è perenne ma è anche un monito per la storia del nostro lavoro". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Marcinelle i parenti delle vittime della tragedia mineraria del 1956 che provocò la morte di 262 persone delle 275 presenti, di cui 136 immigrati italiani.