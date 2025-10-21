Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mattarella, Marcinelle è monito per la storia del lavoro

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Sig.ra Laura con Sua Maestà il Re dei Belgi Filippo I e Sua Maestà la Regina Mathilde (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Sig.ra Laura con Sua Maestà il Re dei Belgi Filippo I e Sua Maestà la Regina Mathilde (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
AA

MARCINELLE, 21 OTT - "Vi sono riconoscente per questo pellegrinaggio insieme. Il ricordo della tragedia è perenne ma è anche un monito per la storia del nostro lavoro". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Marcinelle i parenti delle vittime della tragedia mineraria del 1956 che provocò la morte di 262 persone delle 275 presenti, di cui 136 immigrati italiani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MARCINELLE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario