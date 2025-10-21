Mattarella, Marcinelle è monito per la storia del lavoro
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Sig.ra Laura con Sua Maestà il Re dei Belgi Filippo I e Sua Maestà la Regina Mathilde (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
MARCINELLE, 21 OTT - "Vi sono riconoscente per questo pellegrinaggio insieme. Il ricordo della tragedia è perenne ma è anche un monito per la storia del nostro lavoro". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Marcinelle i parenti delle vittime della tragedia mineraria del 1956 che provocò la morte di 262 persone delle 275 presenti, di cui 136 immigrati italiani.
