Mattarella, magistrati contribuiscono a attuazione Costituzione

ROMA, 19 GEN - "Proprio quest'anno ricorrono gli ottant'anni della Repubblica: in una sala vicino a questa, al Quirinale, è custodito uno dei tre originali del testo della Costituzione, sulla quale si fonda la vita della nostra Repubblica. In questo arco temporale la magistratura italiana ha contribuito all'attuazione dei principi costituzionali. Al contempo, ha vissuto un'ampia evoluzione nello svolgimento dei compiti che l'architettura costituzionale le ha attribuito. Il percorso svolto fino a oggi è utile per comprendere il ruolo della magistratura e gli ambiti entro i quali si deve svolgere la funzione assegnatale dalla Costituzione, nell'esercizio della giurisdizione attraverso l'interpretazione e l'applicazione rispettosa e imparziale della legge". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio. "Il contributo dato dalla giurisprudenza allo sviluppo della cultura giuridica - ha aggiunto - è ormai patrimonio della sua storia. Il giudice, anche investendo la Corte costituzionale, ha spesso promosso l'attuazione di valori costituzionali con il riconoscimento di diritti per rispondere alle domande di giustizia da parte dei cittadini, talvolta stimolando l'attività del legislatore a fronte di istanze nuove".