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Italia e Estero

Mattarella, libertà, giustizia e pace guidino le Istituzioni e la società

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ROMA, 17 MAR - "Il 17 marzo è Giornata che rinnova l'appello all'impegno civile. Invito a custodire e attuare, con coerenza e lungimiranza, i principi di libertà, giustizia e pace su cui si fonda la Repubblica, affinché essi continuino a guidare l'azione delle istituzioni e della società nel perseguimento di una convivenza pacifica, solidale e autenticamente democratica, in Italia e nella comunità internazionale". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione in occasione del 17 marzo che "celebra il raggiungimento dell'Unità nazionale".

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