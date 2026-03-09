Giornale di Brescia
Mattarella, le donne hanno dato molto ma l'equilibrio non è ancora alla pari

ROMA, 09 MAR - "La Repubblica ha dato molto alle donne. Le donne hanno dato molto alla Repubblica. E l'equilibrio non è ancora alla pari". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale celebrando la "Giornata Internazionale della Donna". Bisogna promuovere "politiche che favoriscono l'inclusione, la formazione, la leadership femminile, sostenere la maternità senza penalizzazioni di carriera: questi sono fattori fondamentali per il futuro della nostra Italia".

