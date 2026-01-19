Mattarella, la nostra Carta si fonda sulla separazione dei poteri

ROMA, 19 GEN - "La nostra Carta fondamentale, al pari delle altre costituzioni europee nate nel secondo novecento, all'indomani dei devastanti conflitti mondiali e delle esperienze drammatiche delle dittature, si fonda sui principi della democrazia liberale basata sulla separazione tra i poteri. Essa persegue, infatti, il duplice obiettivo di bilanciare i poteri dello Stato e di garantire i diritti inviolabili e le libertà fondamentali di ciascuno". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio.