Mattarella, intollerabili atti per indebolire sovranità Ue

BRUXELLES, 20 OTT - "L'Unione europea è garanzia della libertà e del progresso dei nostri popoli. Sono intollerabili narrative e atti che vorrebbero indebolire la sovranità e la libertà del popolo europeo e degli altri popoli". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi alla cena di Stato in Belgio.