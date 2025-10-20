Giornale di Brescia
Mattarella, intollerabili atti per indebolire sovranità Ue

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il il Primo Ministro del Regno del Belgio, Bart De Wever (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
BRUXELLES, 20 OTT - "L'Unione europea è garanzia della libertà e del progresso dei nostri popoli. Sono intollerabili narrative e atti che vorrebbero indebolire la sovranità e la libertà del popolo europeo e degli altri popoli". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi alla cena di Stato in Belgio.

