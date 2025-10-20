Mattarella, intollerabili atti per indebolire sovranità Ue
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il il Primo Ministro del Regno del Belgio, Bart De Wever (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
AA
BRUXELLES, 20 OTT - "L'Unione europea è garanzia della libertà e del progresso dei nostri popoli. Sono intollerabili narrative e atti che vorrebbero indebolire la sovranità e la libertà del popolo europeo e degli altri popoli". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi alla cena di Stato in Belgio.
