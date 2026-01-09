Giornale di Brescia
Mattarella incontra famiglie feriti ricoverati in ospedale Zurigo

ROMA, 09 GEN - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato all'ospedale di Zurigo per incontrare le famiglie di Leonardo Bove e Elsa Rubino, due dei ragazzi italiani rimasti feriti nella strage di capodanno a Crans Montana. Il capo dello Stato si è poi intrattenuto con i medici dell'ospedale, che ha ringraziato insieme al personale della Protezione Civile. Successivamente Mattarella si sposterà in aereo a Ginevra per poi proseguire in auto sino a Matigny, dove è in programma la cerimonia per la commemorazione delle vittime.

