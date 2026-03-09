Mattarella, il voto alle donne fu un'autentica rivoluzione

ROMA, 09 MAR - Il voto alle donne nel 1946 fu "un'autentica rivoluzione, che poneva fine a una secolare storia di discriminazione e di emarginazione e segnava l'inizio di una nuova stagione, dove responsabilità, opportunità, diritti valevano per donne e uomini, finalmente su un piano di totale parità. Il loro ruolo protagonista le donne lo avevano testimoniato sempre e lo avevano ribadito sostenendo la società e l'economia italiana durante i penosi anni dei due conflitti mondiali, prendendo anche parte attiva alla Liberazione, come staffette partigiane, come attiviste, come combattenti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale celebrando la "Giornata Internazionale della Donna".