Mattarella, 'il Tricolore incarna unità, libertà, democrazia e coesione'

ROMA, 07 GEN - "Ricorre oggi il 229° anniversario della nascita del Tricolore, simbolo della nostra Patria. Il Tricolore ha sventolato con la spinta dei venti rivoluzionari nella Repubblica Cispadana, nel 1797. Attraversando successivamente l'epopea risorgimentale, divenne nel 1861 la Bandiera del Regno d'Italia. Scelto dai Costituenti come vessillo del nuovo Stato, incarna oggi gli alti valori indicati dalla Carta costituzionale: unità, libertà, democrazia e coesione sociale del Paese". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione. "Emblema della Repubblica, è elemento che contraddistingue in ogni luogo e in ogni ambito, dalle missioni di pace delle nostre Forze Armate alle sedi diplomatiche all'estero, alle competizioni sportive, l'identità italiana. Tutti gli italiani guardano con amore e rispetto alla nostra Bandiera: in essa si riflettono la nostra storia comune e le fondamenta della nostra civiltà, in essa si riconosce la nostra comunità nazionale. Viva il Tricolore, viva la Repubblica", afferma ancora il capo dello Stato. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ardimento per quei valori fondanti la Costituzione, di cui la nostra Bandiera è espressione. Oggi, nella Giornata del Tricolore, rendiamo onore alla nostra Patria e a quell'unità nazionale conquistata con sacrificio e fedeltà". "Rendiamo omaggio al simbolo che rappresenta la nostra Patria, la nostra Storia, l'Unità e l'Identità della nostra Nazione", scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Negli anni - prosegue - per questa Bandiera e sotto questa Bandiera, in tanti sono morti: arrivati all'estremo sacrificio per difendere la nostra Nazione o per aiutare altri popoli in difficoltà. Un grande gesto d'amore, un sacrificio che è doveroso ricordare oggi, così come è doveroso essere orgogliosi oggi di essere italiani tenendo alto il nostro amato Tricolore". Il presidente della Camera Lorenzo Fontana invita a ricordare "il significato della Bandiera italiana e dei valori che rappresenta. Il Tricolore segna la storia e accompagna il presente del Paese. Nel ricordo dei Costituenti, che lo scelsero come vessillo del nuovo Stato, ci prepariamo a celebrare l'80° anniversario della Repubblica italiana".