Mattarella, il progetto paralimpico aiuta la crescita civile del Paese

ROMA, 21 GEN - Per il rafforzamento delle attività paralimpiche molto è stato fatto e "naturalmente c'è molto da fare ancora" e il prossimo appuntamento per gli sport invernali è "un appuntamento importante". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Quirinale le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Campionati mondiali del 2025. "E' un elemento di civiltà - ha aggiunto rivolto alle atleti e agli atleti paralimpici - ma soprattutto induce molti ragazzi a impegnarsi nello sport paralimpico. Crea una sorta di competizione con se stessi e il vostro esempio spingerà molti ragazzi a impegnarsi e sarà un contributo alla crescita del Paese. Vi sono accanto per questo messaggio che lanciate: è un grande progetto che stiamo coltivando e che va sviluppato sempre di più e io vi assicuro la vicinanza della presidenza della repubblica".

Argomenti
ROMA

