Mattarella, il modello democratico è sfidato da Stati con involuzioni autoritarie

ROMA, 19 DIC - "Il modello democratico oggi appare sfidato da Stati sempre più segnati da involuzioni autoritarie che, contro la storia, si propongono come modelli alternativi. Una sfida per i sistemi democratici appare oggi derivare anche dal tentativo di ignorare e cancellare il confine tra libertà e arbitrio. La pretesa di rimuovere i limiti ai comportamenti individuali, unita alle potenzialità offerte dalle tecnologie, rischia di travolgere ordinamenti democratici e stato di diritto". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno, al Quirinale.