Mattarella, il Mediterraneo torni crocevia di dialogo e pace

ROMA, 02 DIC - "Santità, al rientro dal Suo viaggio apostolico in Turchia e Libano, Le rivolgo il mio affettuoso pensiero. Il Suo richiamo incessante al rispetto della persona umana, alla solidarietà e all'inclusione ha trovato corrispondenza nell'entusiasmo dei tanti che si sono radunati per accoglierLa. Mi riferisco, in particolare, ai giovani, chiamati a tutelare l'identità plurale del Mediterraneo, affinché torni a essere un crocevia di dialogo e di pace. A nome del popolo italiano e mio personale desidero porgerLe il più cordiale e sincero saluto". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a papa Leone XIV .

  3. Ricarica la pagina se necessario