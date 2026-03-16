Mattarella, i suicidi in carcere sono una sconfitta dello Stato

ROMA, 16 MAR - "Vi sono tanti problemi, il primo dei quali è la piaga dei suicidi che non si attenua: ciascuno di questi casi è una sconfitta dello Stato a cui sono affidate le vite dei detenuti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria.