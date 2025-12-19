Giornale di Brescia
Mattarella, 'i droni stanno seminando preoccupazione in Europa'

ROMA, 19 DIC - "I droni in Europa stanno seminando preoccupazione con ingressi abusivi ed allarmanti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando in collegamento con i militari del 32° Stormo di Amendola al tradizionale scambio di auguri con i militari impegnati nelle missioni estere e nazionali.

ROMA

