Mattarella, 'i droni stanno seminando preoccupazione in Europa'
AA
ROMA, 19 DIC - "I droni in Europa stanno seminando preoccupazione con ingressi abusivi ed allarmanti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando in collegamento con i militari del 32° Stormo di Amendola al tradizionale scambio di auguri con i militari impegnati nelle missioni estere e nazionali.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti